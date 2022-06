A bordo di una vespa in fondamenta delle Zattere

Ha dell'incredibile la scena di mercoledì pomeriggio in fondamenta delle Zattere, quando della gente seduta all'aperto ai tavoli di un bar ha visto passare davanti a sè una vespa azzurra con a bordo una persona. A Venezia si sono visti biciclette, monopattini e anche auto finite in fondamenta Santa Chiara, ai piedi del ponte di Calatrava. Una vespa in corsa finora non era mai successo. Il motociclo con targa del nord Europa (Belgio o Lussemburgo) si dirigeva verso piazzale Roma. È stato ripreso da un telefonino e lanciato in rete. Più di qualcuno si è chiesto: «Ma dove va?». Le immagini sono di Desi Marangon.