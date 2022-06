Venezia: sesso in calle, coppia ripresa dai passanti

Stanno girando in queste ore alcuni video ch ritraggono una coppia mentre fa sesso in pubblico a Venezia. Le immagini sono inequivocabili (in foto un fermo immagine del filmato) e sarebbero state registrate ieri sera in Calle Bertolini a Murano.

Nel video, concesso dalla pagina Facebook "Venice Goldon Awards", si vede chiaramente come l'uomo e la donna si siano spinti in atteggiamenti hot incuranti dei passanti, che li hanno ripresi a pochi metri di distanza. In uno dei filmati i due stanno praticando sesso orale, in un altro viene ripreso un rapporto sessuale completo. Vicino a loro c'è un cagnolino.

Non è certo la prima volta che accade. Già in passato, l'estate scorsa, erano diventati virali alcuni filmati simili, relativi ad altre coppie sorprese in centro storico.