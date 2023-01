Spaccata all'Amburgheria: il video delle telecamere di sorveglianza

Le riprese della videosorveglianza interna "incastrano" il ladro che nel corso dei festeggiamenti di Capodanno, poco dopo la mezzanotte, è entrato all'Amburgheria di via Terraglio a Mestre. Dopo aver rotto una porta finestra laterale - prima usando un tombino in cemento, poi uno in metallo - il soggetto ha rubato il cassetto del registratore di cassa.

Due giorni dopo, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, i titolari del locale hanno trovato un'altra porta devastata: l'intruso l'ha colpita con delle pietre, lasciandola pesantemente crepata, ma senza riuscire a sfondarla (ne abbiamo parlato in questo articolo).