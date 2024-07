Il giallo della morte di Alex Marangon, la Procura di Treviso dispone l'autopsia

La Procura di Treviso, con il pubblico ministero Giovanni Valmassoi, ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla tragica morte di Alex Marangon, il 25enne barista di Marcon scomparso nel nulla nella notte tra sabato e domenica durante una festa new age a cui stava partecipando all'interno dell'Abbazia di Santa Bona di Vidor, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri, 2 luglio, incagliato in un isolotto del greto del Piave, a Ciano del Montello, nel territorio di Crocetta. L'apertura del fascicolo è un atto dovuto, per morte come conseguenza di altro reato: non vi sono al momento indagati. Il magistrato conferirà nei prossimi giorni, all'anatomopatologo Alberto Furlanetto, l'incarico di far svolgere un'autopsia che si svolgerà il 5 luglio. Nella mattinata di oggi presso l'obitorio di Montebelluna si è svolto intanto un primo esame esterno della salma da cui è emerso che sul cadavere sono presenti tumefazioni ad un occhio e all'addome. Ci sarebbe anche un morso che sarebbe attribuibile però ad un animale selvatico.

Si tratterebbe, da una prima analisi del medico legale, di ferite compatibili con l'urto del corpo, trascinato dalla fortissima corrente del Piave per almeno quattro chilometri (tanta è la distanza tra l'Abbazia e il luogo del ritrovamento), con pietre e rami presenti nel fiume. Nel corso dell'autopsia sarà invece svolti prelievi di tessuti, utili per svolgere un esame tossicologico e accertare così quale fosse lo stato psico-fisico del 25enne quando, si ipotizza, è caduto accidentalmente in acqua. Non si esclude però che il 25enne si sia introdotto in acqua per un bagno notturno (il suo allontanamento è avvenuto alle 3 circa), ipotesi che per ora non avrebbe però riscontri. Tra le altre piste investigative c'è la caduta accidentale, forse dovuta ad un malore, o ancora il gesto estremo che per ora non avrebbe riscontri.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

I presenti all'evento di Vidor, una ventina circa (membri di un gruppo informale, non organizzato o parte di un'associazione, dedito alla meditazione e all'ascolto di musica new age con una frequenza di 432 hertz, particolarmente rilassante), sono stati identificati e interrogati dai carabinieri: dopo la sparizione di Alex Marangon si sono subito mobilitati per le ricerche, fino alla telefonata alle forze dell'ordine di domenica mattina, intorno alle 7. Non sarebbero stati trovati alcolici o stupefacenti: i partecipanti consumavano, a quanto pare, semplici tisane. Si attendono gli esiti delle analisi svolte dai carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto sullo smartphone che il 25enne veneziano aveva lasciato nella stanza in cui avrebbe trascorso la notte. L'auto con cui era arrivato a Vidor, in cui Alex aveva lasciato portafogli e chiavi, era già stata resa alla famiglia lunedì scorso. Nella serata di oggi, 3 luglio, del caso del 25enne si occuperà anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", in onda su raitre.