Botti di Capodanno, cassonetti e auto incendiate: oltre venti interventi

Botti, fuochi, petardi, mortaretti e raudi: ventidue gli interventi dei vigili del fuoco nel Veneziano nella notte di Capodanno, a causa degli incendi causati alle macchine e ai cassonetti dagli ordigni fatti esplodere in occasione della festa. La foto mostra un'auto in fiamme in cui gli operatori sono intervenuti in via Felisati dopo mezzanotte, vicino alla stazione di Mestre. Nelle loro operazioni i pompieri non hanno rilevato persone ferite o coinvolte nei roghi, ma in tutte le province, nella notte fra il 31 e il primo dell'anno, già a partire dalle 20 le uscite registrate dalle centrali sono state più di una cinquantina.

Tutte esclusivamente per incendi riconducibili ai festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. Venezia 22, Padova 9, Verona 9, Vicenza 7, Belluno 2, Rovigo 2. La gran parte delle operazioni hanno riguardato roghi di contenitori dei rifiuti, campane e raccoglietori, ma anche cumuli di immondizia. A Venezia nella notte è stato registrato anche un incidente, tra l'una e le due. Al termine dei festeggiamenti e dei fuochi che hanno portato in laguna migliaia di persone, a piazzale Roma una Bmw station bianca è finita contro una delle barriere new jersey in cemento che delimitano l'area del tram, spostando il grosso blocco sul binario. Siluro rosso e traffico fermo fino al ripristino della viabilità.