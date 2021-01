Salgono su una gru edile per vedere i fuochi, salvati due ragazzi

Intervento da parte dei vigili del fuoco nella notte tra giovedì e venerdì a Chioggia.

L'intervento

Poco dopo la mezzanotte in via Cicogna i pompieri hanno soccorso due ragazzi poco più che maggiorenni saliti su una gru edile di una casa in costruzione per vedere i fuochi e in difficoltà nello scendere. I pompieri sono saliti sulla gru accompagnando la discesa in sicurezza dei due giovani.