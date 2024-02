I residenti chiedono migliori collegamenti tra Vigonovo e Padova: la petizione

A pochi chilometri da Padova, la cittadina di Vigonovo patisce la carenza di servizi di trasporto che in parte isola gli abitanti, specialmente i più giovani e gli anziani. A far presente il problema è una coppia di residenti, Leonardo Abrami ed Elisabetta Scattolin, che sul tema hanno avviato una petizione online sulla piattaforma change.org, con l'obiettivo di 500 firme.

Scrive Abrami: «Guardo gli studenti che frequentano le scuole nella vicina Padova e penso: a pochi chilometri da noi si parla di tram, progetti di mobilità green e sostenibilità. Noi, invece, ci sentiamo isolati. Il comune di Vigonovo, con circa 10mila abitanti, fa parte della città metropolitana di Venezia, troppo lontana per curarsi di noi. Il risultato è che siamo tagliati fuori, e sentiamo l'esigenza di un miglior collegamento a Padova con autobus e piste ciclabili».

Gli autobus che collegano Vigonovo e Padova, sostengono i promotori dell'iniziativa, sono poco frequenti, costosi e viaggiano solo nei giorni feriali. Una prima proposta è di prolungare la linea 15 del bus. «Arriva alle porte del nostro paese e già estendendola di poche fermate, fino a Vigonovo, potremmo migliorare la qualità dei trasporti di giovani ed anziani, ma anche di chiunque debba recarsi a Padova senza essere costretto a prendere l'auto, riducendo traffico, emissioni e costi».

Oltre al trasporto pubblico, la petizione riguarda anche gli itinerari ciclabili. «Comuni adiacenti al nostro, con la stessa distanza da Padova, come ad esempio Noventa Padovana, hanno un servizio di piste ciclabili e monopattini in sharing efficiente: perché non possiamo pensare anche questo per il nostro comune? Una pista ciclabile che unisca Vigonovo a Padova è indispensabile per muoversi in sicurezza e servirebbe anche la frazione di Tombelle e quella già collegata di Galta, creando una rete tra Padova agli altri comuni della Riviera del Brenta». Un progetto «utile anche per promuovere il cicloturismo, che arricchirebbe la zona», mentre «nelle attuali condizioni ho paura a far muovere i miei figli in bicicletta per il paese».