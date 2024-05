Mala del Brenta, confiscata una villa a San Donà

Era intestata ad altre persone, ma gli investigatori avevano ragione di credere che fosse sua. La guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro di prevenzione e contestuale confisca di una villa a San Donà di Piave riferibile a Silvano Maritan, ex esponente della Mala del Brenta, già condannato in via definitiva dopo aver fatto parte, a partire dagli anni 1982/'83, dell’organizzazione mafiosa.

«Il destinatario della misura di prevenzione è stato ritenuto connotato da pericolosità sociale “qualificata” in ragione del ruolo verticistico assunto nell’ambito del gruppo mafioso per conto del quale operava nel territorio sandonatese, nonché da una pericolosità sociale “generica” per essersi, a partire dal 1969, garantito una parte rilevante del proprio sostentamento economico e un’illecita accumulazione patrimoniale dalla commissione di furti, ricettazioni, rapine e traffico di stupefacenti», si legge in una nota della guardia di finanza.

Le indagini svolte dal Ros hanno fatto ritenere che i proventi siano stati reimpiegati, in parte, per l’acquisto della villa, entrata nella disponibilità di Maritan a partire dal 1985. Secondo le indagini, infatti, l'uomo oltre ad aver fornito la provvista per l’acquisto dell’immobile l'avrebbe abitato nei periodi di libertà o arresti domiciliari e avrebbe percepito i canoni di affitto nei periodi di detenzione. Dagli accertamenti dei finanzieri del Gico di Venezia è emerso, inoltre, che le disponibilità finanziarie dell'uomo e dei suoi familiari non corrispondevano al reddito dichiarato.

