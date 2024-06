Villaggio Coldiretti alla Biennale, al via venerdì tra le proteste

Non si sono placate le polemiche intorno al Villaggio Coldiretti che prenderà il via venerdì tra Riva Sette Martiri e i Giardini Napoleonici, addossato ai Giardini della Biennale e affacciato sul bacino di San Marco. Il "villaggio", giunto alla sua quarta edizione, è un'ambiziosa iniziativa di carattere nazionale di Coldiretti, che la presenta come «un’occasione per assaggiare con momenti di degustazione guidata, vini, oli, birre e cibi di qualità e km0», ma che ospiterà anche «attività di agriasilo per avvicinare i piccoli al mondo dell’agricoltura e della pesca, pet therapy, spettacoli di tradizione rurale, artisti di strada, la scuola di cucina contadina, degustazioni, il mercato di Campagna Amica a km0, rassegne enogastronimiche e incontri con spazi dedicati a convegni e workshop che nei tre giorni saranno il centro del dibattito sui grandi temi di attualità dalla gestione dell’acqua come risorsa scarsa, alla tutela ambientale, alla crisi del granchio blu ancora in corso, all’impatto dei cambiamenti climatici sulla vita dei cittadini e sulla sopravvivenza di pesca, di agricoltura e di Venezia stessa». Quest'anno, per la prima volta, è ospitato a Venezia, e aprirà venerdì, alla presenza del presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini, con la consegna degli Oscar Green, premio nazionale per l’innovazione in agricoltura, per gli agricoltori under 35, per concludersi domenica.

La protesta e la difesa di Comune e Coldiretti

Ma proprio la localizzazione del Villaggio e del cantiere di allestimento, che prosegue dal 15 giugno con disagi - sospesa la fermata del vaporetto ai Giardini - e deviazioni, sembrano aver compattato un fronte di protesta che sabato alle 11.00 sfilerà in via Garibaldi, sotto lo slogan "Basta sfruttamento intensivo di Venezia". Promossa dal gruppo consiliare d'opposizione "Tutta la città insieme", con altri comitati di Castello e della città, l'Assemblea Sociale per la Casa, l'Associazione Ambiente Venezia, ha visto negli ultimi giorni le adesioni di Extinction Rebellion, Italia Nostra e al Lav-Lega Antivivisezione, oltre che del Movimento 5 Stelle di Venezia. Motivi diversi quindi quelli che hanno spinto alla protesta: dal sovrautilizzo della città per grandi eventi, senza tenere in adeguata considerazione le esigenze dei cittadini, al rischio di creare danni alla Riva - di cui si era recentemente concluso il restauro - dato l'utilizzo di mezzi pesanti nel cantiere, fino al benessere animale. Il "villaggio" prevede infatti di esporre gli animali tipici delle fattorie italiane, in un luogo che chi protesta ritiene non sia adatto per un'attività simile (Coldiretti da parte sua ricorda che a Venezia storicamente ci sono sempre stati orti e fattorie, e che non si porteranno animali di grande pezzatura).

«L'uso di Venezia come vetrina di un evento estraneo alla città, come la Fiera della Coldiretti, mostra l'assoluta insensibilità e il sostanziale utilizzo della città solo per un uso propagandistico. Una vetrina che, in questo caso, va a creare grosse difficoltà alla vita quotidiana delle persone oltre che occupare spazi come fondamenta Sette Martiri e Giardini che sono fondamentali per la vita dei cittadini di Castello e non solo» dichiara il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme).

Da parte dell'amministrazione del Comune di Venezia, da sempre vicina alle esigenze e alle richieste di Coldiretti, c'è grande soddisfazione per l'arrivo dell'evento, e le contestazioni sono state rigettate al mittente: «Basta offendere, anche quando si fanno delle belle cose per la città» ha detto l'assessore alla mobilità Renato Boraso. Nonostante si fosse diffusa la voce di una presenza della premier Giorgia Meloni in occasione del "villaggio", questa si è rivelata infondata.