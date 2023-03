La dea bendata bacia ancora Venezia: vinti 90 mila euro a Mestre

La dea bendata bacia ancora una volta la provincia di Venezia. L'estrazione di venerdì 17 marzo di Eurojackpot ha premiato una giocata effettuata a Mestre, presso il punto vendita Sisal di Corso del Popolo 32. Il fortunato ha totalizzato 5 punti, realizzando una vincita da 90.590,90 euro.

Il territorio lagunare è stato grande protagonista la scorsa settimana. Giovedì, grazie a un ambo secco 35-38 sulla ruota Nazionale, sono state centrate otto vincite da 50 mila euro ciascuna, per un totale di 400 mila euro. Una vincita inusuale, dal momento che i fortunati giocatori avevano puntato su ciascuna schedina la stessa cifra, 200 euro.

Sempre nel weekend, la fortuna è stata di casa a Mirano: presso il punto vendita Sisal Tabaccheria di via XX Settembre, infatti, è stato convalidato un "5" al SuperEnalotto del valore di quasi 60 mila euro. C'è poi chi ha ancora pochi giorni per incassare una vincita centrata con l'iniziativa speciale "Super Natale" di SuperEnalotto. Tre giocatori veneti non avrebbero ancora riscosso il loro premio del valore di 20 mila euro: tra questi, anche un fortunato che ha giocato la propria schedina presso il punto vendita Sisal di Pellestrina, in via Busetti.