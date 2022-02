Entrano nell'albergo chiuso, danni per migliaia di euro. In 30 nel mirino della Procura

Forzando l'ingresso ed entrando nell'albergo che in quel momento era chiuso, avevano causato una serie di danni alla struttura, probabilmente a seguito di una festa organizzata proprio all'interno di quell'hotel a Caorle. La proprietà avvisata dell'accaduto ha trovato i disastri. Porte rotte, armadi e arredi danneggiati, muri imbrattati e anche materiale mancante. I fatti risalgono a poco più di un mese fa e oggi nel mirino delle indagini della Procura di Pordenone sono finite circa 30 persone, molte di loro neanche maggiorenni. Gli investigatori le stanno ascoltando per cercare di individuare i coinvolti e le rispettive responsablità. Alcuni degli indagati sono stati addirittura visti dentro all'albergo dal proprietario, arrivato sul posto dopo essere stato avvertito dei fatti.

«La serratura della porta d'ingresso era forzata, diversi i danni rilevati - spiega il titolare - Potranno ammontare a circa 30-40 mila euro. Tutto risolvibile di sicuro, non è tanto per l'entità. Quello che inquieta è il modo di divertirsi e far festa di questi giovani. Noi ne abbiamo visti alcuni all'interno, oggi capiamo che il numero dei coinvolti è maggiore. Resta il rammarico e il disagio di dover trovare prima possibile la manodopera per sostituire e riparare quello che è stato danneggiato. Dal momento che sta per partire la stagione non è facile trovare operai liberi, perché la domanda arriva da parte di tutte le strutture che stanno rinfrescando e manutentando in questo periodo». Sotto inchiesta sono finiti diversi minori, sembra tutti residenti a Caorle e località limitrofe. Probabilmente quella sera avevano deciso di ritrovarsi in quell'albergo della località balneare. Le indagini proseguono anche attraverso le testimonianze.