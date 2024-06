Rincasa in preda all'alcol. Liti e aggressioni a moglie e figlia: portato via

Ansia e preoccupazione a ogni suo rientro. Liti, urla, soggezione e violenza. Una moglie e una figlia per anni ostaggio di questo clima in casa. Senza sapere mai cosa sarebbe potuto accadere ogni volta che il marito e padre, spesso in preda all'alcol, varcava la soglia fuori di sé, aggressivo e manesco. Mercoledì nel tardo pomeriggio l'ultima scenata dell'uomo. Un sessantenne veneziano che, rincasato dopo qualche bicchiere di troppo, ha scatenato il panico della moglie e della figlia. Stavolta le donne, davanti all'ennesimo episodio, hanno dovuto prendere la decisione più dolorosa fra persone di una stessa famiglia: quella di denunciare il proprio caro.

La polizia è arrivata dalla questura di Venezia verso le 19. Quei litigi continui e quei toni alti erano ormai cosa nota ai vicini che, mercoledì hanno visto un'altra volta la barca del 113 accostare nei pressi dell'abitazione, a Cannaregio non molto distante da zona Rialto, e gli agenti sbarcare e dirigersi verso il palazzo dove sapevano che avrebbero trovato l'uomo. Intanto hanno cercato di riportare la calma. Il padre sessantenne da poco tornato a casa e dopo che aveva aggredito la moglie, è stato portato via dai poliziotti. La donna, uscita insieme alla figlia, ha raggiunto poi la caserma e lì ha raccontato il dolore sopportato per tanto tempo, le aggressioni, le violenze, i maltrattamenti. Ecco perché le forze di polizia hanno bloccato il sessantenne.

L'anticrimine della questura di Venezia, per prevenire le aggressioni nelle relazioni e tra le mura domestiche, ha emesso tra gennaio e maggio di quest'anno 108 ammonimenti per violenza e atti persecutori. Tra gli strumenti a difesa delle vittime è stata messa a disposizione l’app Youpol, realizzata dalla polizia inizialmente per segnalare spaccio e bullismo, estesa ora ai reati legati ai maltrattamenti in famiglia. Giusto giovedì 13 giugno è entrata in vigore la direttiva dell’Ue sulla lotta alla violenza contro le donne. Si stima che i maltrattamenti in casa e le aggressioni colpiscano una donna su tre dei 228 milioni di donne dell'Ue. Considerando reati alcune forme di violenza contro le donne, compresa quella online, la norma mira a garantire la parità di trattamento e la non discriminazione tra generi.