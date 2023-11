«Picchiata dal mio compagno con una testata al volto. Non lo denuncio»

Uomini e donne del Commissariato di polizia di Jesolo in prima linea per contrastare la violenza: sabato è stato diffuso un messaggio durante le celebrazioni della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a San Donà, nel corso dell’iniziativa “Gli uomini dicono no alla violenza contro le donne”, organizzata dall’amministrazione comunale e dal centro antiviolenza "La magnolia".

«Ogni giorno raccogliamo le storie di tante donne vittime di abusi e violenze. Come questa: "Sono stata picchiata dal mio compagno con una testata al volto, non chiedetemi altro. Non voglio denunciarlo. Lui mi ama e io lo amo. Forse è stata anche colpa mia, posso capirlo, lo stress, la stanchezza, il lavoro". Nella sua testa la colpa dei maltrattamenti non era lui, ma lei. Che non capiva abbastanza, che non collaborava. È così che a volte le vittime affrontano l'operatore di polizia quando le raggiunge al Pronto soccorso, dove hanno dovuto farsi curare il naso sanguinante, l'occhi nero, la contusione al costato. Le forze dell'ordine intervengono per una richiesta dell'ospedale quando gli operatori capiscono che le lesioni non possono essere conseguenza di un banale incidente domestico. Ci sono donne che vanno a denunciare. E questa è spesso una decisione sofferta e difficile, l'inizio di un iter scelto talvolta per le ripetute aggressioni subite in una relazione, in cui il compagno controlla, svalorizza, denigra, isola la vittima. Le donne affrontano tutto con risposte che vanno dall'adattamento alla reazione aggressiva. Affrontare una situazione di violenza non è facile, tuttavia facciamo in modo - come polizia - che tutte le soluzioni legislative possano essere portate a conoscenza delle vittime. Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita per dare risonanza internazionale al fatto che è responsabilità di tutti far sì che la realtà sia migliore e più sicura per tutte. Ancor prima della repressione è necessaria una cultura di genere che punti a eliminare retaggi culturali e discriminazioni. Uscire dalla violenza si può e la polizia vuole continuare a essere in prima linea, consapevole che questa piaga sociale potrà essere arginata. Tra il grido e il silenzio noi preferiamo la parola».