Violenza domestica, pesta di botte la moglie in gravidanza

Casi continui. Ancora due fatti di violenza contro le donne nel Veneziano. Presa a botte dal marito e ferita davanti al loro figlio minorenne, era incinta la donna straniera di 32 anni che nella notte tra martedì e mercoledì è stata allontanata da casa per un provvedimento urgente di tutela contro i maltrattamenti in famiglia. Non era la prima violenza subita dal suo consorte, nonostante lo stato di gravidanza. Al culmine dell'ennesima lite, in tarda serata, le urla non potevano lasciare indifferente il vicinato che ha chiamato il 113. Sul posto la volante della questura ha denunciato il marito. Poi lei è stata messa al sicuro in una casa protetta.

Altro episodio nei giorni scorsi con una vittima di percosse di 38 anni, aggredita brutalmente dal compagno di 32 all'interno del camper in un parcheggio scambiatore in cui entrambi, tutti e due italiani, vivono dopo aver perso il lavoro e la casa. Entrambi senzatetto, si erano conosciuti proprio in ambito occupazionale. Con le difficoltà del Covid non sono più riusciti a riprendersi e alle problematiche economiche si è aggiunta quella dell'abuso di alcol, che sembra porti costantemente l'uomo a perdere il controllo delle proprie azioni e diventare violento. Un'altra volta al culmine della rabbia, dopo qualche bicchiere di troppo, si è scagliato contro la donna pestandola al punto che fuori dalla loro roulotte è intervenuta la polizia. L'uomo, che a causa dei maltrattamenti aveva già ricevuto un ammonimento dal questore, è stato arrestato e portato in carcere. Per i poliziotti fermarlo non è stata impresa facile. Aggressivo e violento si è scagliato anche contro di loro prima di essere arrestato.

È stato arresto un senza fissa dimora di origini rumene di 46 anni che ha aggredito a Castello una coppia di turisti stranieri. L'uomo, che nei giorni scorsi aveva preso a pugni un passante all'imbarcadero Actv della Biennale, si è avvicinato alla finestra a piano terra dello stabile in cui era ospite la coppia lanciando un masso di cemento contro il vetro e irrompendo nell'appartamento. Inevitabile la colluttazione poiché lo straniero si è difeso rimendiando comunque una ferita all'addome. L'intervento dei poliziotti della questura ha evitato il peggio: il 46enne, arrestato mentre tentatava di divincolarsi, è stato portato via, e per lui il giudice ha disposto l'accompagnamento a un centro di igiene mentale, diverso da quello in cui era stato precedentemente assistito.