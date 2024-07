Violenze ripetute in famiglia, due uomini in carcere

Due settimane fa, i carabinieri della compagnia di Mestre hanno arrestato due uomini accusati di maltrattamenti e violenze contro i propri familiari.

In particolare, i militari di Spinea hanno portato in carcere un 46enne, poiché a più riprese aveva violato il divieto di avvicinamento alla sua ex convivente. Il tribunale di Venezia ha così determinato la custodia in carcere in aggravamento della misura restrittiva già in atto.

Analoga situazione si è verificata a Noale, dove i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 49enne, già in prova ai servizi sociali dallo scorso mese di novembre. La sorella, con lui convivente, aveva infatti presentato querela per presunti maltrattamenti in famiglia.