Doveva essere ai domiciliari per violenze ai parenti, trovato in stazione e arrestato

Già condannato ai domiciliari per maltrattamenti e persecuzioni nei confronti dei suoi parenti, e con il divieto di avvicinamento alla famiglia, l'hanno trovato gli agenti della polizia ferroviaria alla stazione di Venezia Santa Lucia e lo hanno arrestato. L'episodio risale al 23 dicembre e l'uomo è un giovane di 28 anni di Mestre. Doveva scontare la sua pena a casa ma ha violato l'ordinanza e si comportava come se fosse libero, con il rischio che potesse tornare a riavvicinarsi ai famigliari da cui il giudice gli ha ordinato di stare lontano.

La polizia in servizio alla stazione dei treni lagunare ha verificato la sua posizione e da qui è emerso il provvedimento che aveva eluso. Gli agenti lo hanno trattenuto prima che potesse allontanarsi di nuovo. Qualche giorno più tardi, a Capodanno, i poliziotti della Ferroviaria hanno fermato e arrestato un marocchino di 38 anni. Un caso analogo a quello del 23 dicembre: accusato di stalking e lesioni nei confronti di un uomo, con il quale pare avesse avuto contatti di lavoro, aveva una condanna al carcere e gli agenti della stazione mestrina, ai quali era stata sporta denuncia per pedinamenti e atti ossessivi da un mestrino, hanno trovato il responsabile e l'hanno portato in carcere.

Oltre duemila le persone verificate in Veneto, un bilancio che deriva da una soglia di attenzione dell'autorità giudiziaria molto più accentuata riguardo ai reati quali violenza di genere, spaccio, criminalità e stalking. Le stazioni, dove si concentra un grande numero di passaggi e presenze, diventano così un luogo privilegiato di attenzione durante verifiche e monitoraggi. Molti i viaggiatori e i turisti a Venezia durante il periodo natalizio, che ha visto aumentare la presenza di poliziotti contro furti, rapine e borseggi e per la vigilanza nei piazzali di arrivo e partenza, con l'impiego della squadra di polizia giudiziaria e agenti in abiti civili. Anche gli impianti di video-sorveglianza, installati nelle stazioni e a bordo dei convogli, hanno avuto un ruolo importante nei controlli. La polfer veneziana nei giorni scorsi ha anche espulso una persona irregolare sul territorio.