Tenta di violentare, picchia e rapina una 73enne, arrestato

Aveva il volto tumefatto, era ricoperta di sangue e vagava in piena notte nelle vicinanze della stazione ferroviaria di San Donà. A notarla, nella nottata tra venerdì e sabato, una pattuglia dell'aliquota radiomobile del Nor dei carabinieri di San Donà, che si è fermata per prestarle soccorso. La donna, una 73enne clochard di origine est europea, ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente e rapinata da un cittadino straniero che, senza motivo, l’ha colpita al volto con un pugno e ha tentato di approfittare di lei, trascinandola in un punto appartato dello scalo ferroviario, senza riuscirci. Si è impossessato, quindi, dei pochi averi della vittima contenuti in una borsa ed è fuggito.

Mentre un'ambulanza ha accompagnato la donna all'ospdale per gli accertamenti e le medicazioni, i carabinieri hanno avviato un'indagine, facendo partire le ricerche dell'uomo che, nelle prime ore della mattinata, è stato trovato all’interno di un edificio disabitato a poche centinaia di metri dal luogo dell'episodio, con ancora indosso gli indumenti descritti dalla vittima.

Il successivo riconoscimento da parte dell’anziana donna dell’uomo, un 34enne marocchino senza fissa dimora e con vari precedenti penali e di polizia, e l'acquisizione di ulteriori elementi che lo hanno incastrato, hanno permesso di sottoporlo a fermo di indiziato di delitto per i reati di “violenza sessuale e rapina”. I carabinieri hanno sequestrato gli indumenti indossati da vittima e aggressore per i successivi approfondimenti tecnico-scientifici.

La donna, vista la sua situazione di disagio, è stata accompagnata in struttura protetta attraverso i dedicati servizi presenti sul territorio. Il 34enne è finito in carcere in attesa dell'udienza di convalida.