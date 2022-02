Shoah, addio a Virginia Gattegno, l'ultima sopravvissuta di Venezia

Quando fu deportata aveva 21 anni. È riuscita a scampare allo sterminio nazista e a raggiungere il traguardo di 98 anni. È morta oggi Virginia Gattegno, ultima appartenente alla Comunità ebraica di Venezia sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti.

«Non solo per Venezia ma per tutto il Veneto viene a mancare una testimone diretta che ha provato sulla sua carne la più grande tragedia del ventesimo secolo. Anche nel suo ricordo si fa più alto il debito d’onore di tenere sempre viva la memoria della Shoah - commenta il presidente delle Regione, Luca Zaia -. In questo momento così triste per la famiglia e tutti coloro che credono nel valore della testimonianza come antidoto al ripetersi dei peggiori drammi della storia, mi stringo a tutta la comunità».

Virginia Gattegno, originaria di Roma, ha poi vissuto a Rodi con la famiglia. Lei stessa ha raccontato di essere stata caricata a bordo di una nave nel 1944, all'età di 21 anni, dalla Grecia. «Eravamo più morti che vivi all'arrivo ad Auschwitz - ha raccontato nella sua autobiografia uscita lo scorso gennaio -. Non immaginavamo che quel viaggio fosse solo l'inizio e che si potesse scendere verso l'inferno». Virginia, riuscita a sopravvivere allo sterminio, ha poi vissuto al Lido di Venezia, dove ha lavorato come maestra.

«A nome mio e di tutta la città arrivino alla famiglia, agli amici e alla Comunità Ebraica di Venezia le più sentite condoglianze - ha detto il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro -. Sul braccio sinistro di Virginia era impresso, in verde scuro, il suo numero di matricola: A-24324. E fu proprio lei a fare di quel numero un monito alle future generazioni: "Avrei potuto cancellarlo ma è un documento per l’umanità. Ricordate: se l’uomo è riuscito a farlo una volta può farlo ancora". Oggi tocca a noi raccogliere la sua eredità tenendo a mente il suo appello e facendo in modo che quella storia non si debba più ripetere. Addio Virginia, Venezia saprà omaggiare la tua memoria e conservare vivo il tuo ricordo».