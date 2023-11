Celebrata la Virgo Fidelis, santa patrona dell'Arma dei carabinieri

È stata celebrata questa mattina, presso la chiesa di Sant'Antonio a Marghera, la "Virgo Fidelis", patrona dei carabinieri, ricorrenza fissata da papa Pio XII il 21 novembre, giorno in cui la chiesa cattolica ricorda la presentazione di Maria Vergine al tempio. Nell’occasione, è stato anche commemorato l’anniversario della battaglia di Culqualber, per la quale alla bandiera dell’Arma fu tributata la seconda medaglia d'oro al valor militare, e celebrata la giornata dell'orfano.

Alla messa, officiata dal patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e concelebrata dal cappellano militare della legione carabinieri Veneto, don Corrado Tombolan, hanno preso parte le autorità civili e militari della città metropolitana, nonché una nutrita rappresentanza di carabinieri in servizio e in congedo, e le vedove e i figli dei militari caduti in servizio.

Il comandante provinciale di Venezia, generale Nicola Conforti, durante la celebrazione ha evidenziato la scelta dell’Arma di «essere testimone concreto di comunità» a Marghera, citando poi un passo dell’enciclica "Fratelli Tutti" di papa Francesco, che mette in guardia sull’egoismo dei nostri tempi ed in particolare sullo scisma in atto tra il singolo e la comunità a causa della crescente «distanza fra l’ossessione per il proprio benessere e la felicità dell’umanità condivisa».

Conforti si è quindi soffermato sulla «grammatica etica del carabiniere», ossia «il senso di responsabilità che deve imporsi sulla smania di potere. Questo - ha detto il comandante provinciale - deve essere l'approccio del carabiniere. Uno stile di vita basato sulla cultura dell’essere, che prevalga in maniera inequivoca sulla vuota apparenza». Una menzione particolare è stata fatta poi per il valore del rispetto: «Rispetto dell’altro, del più debole, della persona amata. Senza rispetto non può esserci vero amore - ha spiegato Conforti - come purtroppo i fatti tragici e le lacrime versate in questi giorni ci hanno tristemente dimostrato».