Il comandante interregionale Stefanizzi in visita al comando provinciale dei carabinieri

Il comandante interregionale dei carabinieri "Vittorio Veneto", generale di corpo d'armata Maurizio Stefanizzi, si è recato questa mattina in visita al comando provinciale dei carabinieri di Venezia.

Ricevuto nel chiostro del monastero di San Zaccaria dal comandante provinciale, generale di brigata Nicola Conforti, ha incontrato una nutrita rappresentanza del personale in servizio nei reparti territoriali della città metropolitana di Venezia, i comandanti dei reparti speciali dell'Arma di Venezia e una delegazione dell'associazione nazionale carabinieri in congedo. Stefanizzi, alla presenza degli ufficiali, dei comandanti di stazione e del personale dei vari ruoli, ha dimostrato riconoscenza e gratitudine per l’impegno nelle attività di contrasto alla criminalità, ricordando al contempo l’importanza fondamentale della prossimità al cittadino.

Nella stessa giornata il comandante si è recato anche in visita alla compagnia di San Donà di Piave, da cui dipendono molti dei reparti che insistono su alcune delle principali località turistiche del veneziano, e successivamente a Spinea, incontrando, in entrambe le circostanze, tutti i militari presenti, ai quali ha rinnovato il ringraziamento per l’incessante attività di prevenzione a tutela del cittadino.

Stefanizzi, nel corso di 47 anni di carriera, iniziata con la Scuola Militare “Nunziatella” e l’Accademia Militare di Modena, ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi di comando, tra i quali, per citare i più recenti, quello di capo ufficio addestramento e regolamenti del comando generale, comandante provinciale di Milano, capo del V reparto del comando generale, comandante della Legione Carabinieri “Campania” e, da ultimo, comandante della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze.