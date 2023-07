Il ministro Sangiuliano a Venezia: «Dal governo 2,5 milioni di euro per il ghetto ebraico» | VIDEO

Si è tenuta questa mattina la visita al ghetto ebraico di Venezia del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha promesso: «Il governo si impegnerà a stanziare i 2,5 milioni di euro necessari per terminare il progetto di restauro del cuore della comunità ebraica lagunare».

Gli interventi alle sinagoghe, alcuni dei quali già portati a termine, prevedono costi per circa 11 milioni di euro, 8 dei quali già finanziati da investitori privati. «Troveremo la linea dove allocare la richiesta di queste risorse – ha detto il ministro –. Ho letto abbastanza sulla storia della comunità ebraica di Venezia, come i libri di Riccardo Calimani, ed è una storia che ci fa capire quanto questa comunità abbia dato in termini di contributi fondamentali a tutta la cultura europea e italiana, di cui è un pilastro fondamentale. Questa grande storia va onorata con interventi fattivi».