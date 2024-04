Preparativi per il Papa: palco e ponte in allestimento, ci sarà anche l'alzaremi

Domenica 28 aprile Venezia accoglie Papa Francesco, un evento storico e particolarmente significativo per i fedeli. I preparativi sono in corso: in queste ore sono in fase di allestimento sia il palco in piazza San Marco, sia il ponte galleggiante che permetterà al pontefice di raggiungere l'area marciana da Punta della Dogana. Il programma della giornata prevede l'arrivo in città alle 8 circa, con una prima tappa al Padiglione del Vaticano della Biennale, nel carcere femminile della Giudecca; poi il trasferimento al campo della Salute, per un incontro con i giovani delle parrocchie, e infine la celebrazione della Messa in piazza San Marco, dal palco posizionato sul lato del museo Correr. Qui sono attesi circa 9mila partecipanti. Tutto si concluderà attorno alle 14.

La visita, oltre che essere attesa con trepidazione dai fedeli, è un'occasione di ulteriore prestigio per la città: «Un evento che ci riempie di gioia e orgoglio», come spiega l'assessore Simone Venturini commentando i lavori di allestimento. Fin dall’annuncio della visita, infatti, l’amministrazione comunale si è attivata per la migliore accoglienza a Bergoglio, con l'intento di fargli sentire la vicinanza della comunità.

Venezia gli renderà omaggio anche attraverso le sue tradizioni, organizzando l'alzaremi del mondo della voga e delle remiere. «Ci è stato concesso di organizzare il saluto al Santo Padre durante la sua visita - precisa il consigliere Giovanni Giusto -. Garantendo il rispetto del dispositivo di sicurezza, le imbarcazioni tradizionali potranno concentrarsi sullo specchio d’acqua antistante ai Magazzini del sale, sul canale della Giudecca, per fare un alzaremi al passaggio del corteo di Papa Francesco, nel momento in cui dal carcere della Giudecca si recherà alla basilica della Salute per l’incontro con i giovani del Triveneto». Per questo, prosegue, «invitiamo tutte le remiere e gli appassionati del mondo della voga a radunarsi entro le ore 8.45 di domenica. Il passaggio del corteo di Papa Francesco è previsto alle ore 9.15 circa».