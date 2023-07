Campolongo Maggiore, prestazioni specialistiche anche all'Ulss 6

I cittadini del Comune di Campolongo Maggiore, assistiti dall'Ulss 3, potranno rivolgersi per le prestazioni di specialistica ambulatoriale anche all'Ulss 6 Euganea: lo stabilisce una convenzione tra le due aziende sanitarie, efficace dall'1 luglio. Grazie al protocollo, ai residenti del Comune di Campolongo Maggiore, come avviene da alcune settimane per i cittadini di Cona, viene offerta una nuova opportunità, quella cioè di rivolgersi alle strutture dell'azienda territoriale padovana, e di ricevere anche all'Ulss 6 Euganea le prestazioni necessarie, mantenendo inalterati i codici di priorità.

«Anche per questo territorio, come per quello di Cona - dichiara Paolo Fortuna, direttore generale Ulss 6 Euganea -, offriamo la disponibilità dei nostri servizi, nell'ottica della collaborazione: l'attività che sarà svolta a favore degli assistiti di Campolongo sarà monitorata anche nel rispetto delle liste d'attesa».

Il Protocollo d’intesa, sottoscritto tra le due aziende sanitarie sotto l'egida dell'assessorato regionale alla Sanità, è attivo ed efficace, dopo i passaggi formali, ci sarà l'allineamento delle procedure e la condivisione degli elenchi. «Riconoscendo a Campolongo Maggiore una particolare collocazione geografica di confine - commenta il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato - si concede ai residenti di questo Comune la possibilità di fare riferimento ai servizi della nostra Ulss 3 Serenissima o a quelli della vicina Ulss 6 Euganea. In particolare questa possibilità di scelta va incontro alle difficoltà della popolazione anziana e ai soggetti fragili del territorio, che possono così ricevere l’assistenza di cui necessitano il più vicino possibile alla propria abitazione. Il Servizio sanitario regionale conferma anche attraverso questa convenzione l'attenzione ai territori dalla conformazione particolare, la sinergia tra le aziende sanitarie e lo sforzo di accoglienza per le necessità».

«Insieme alla vicesindaco Serena Universi - ha commentato il sindaco di Campolongo Maggiore, Mattia Gastaldi - avevo incontrato nei mesi scorsi i vertici del Servizio sanitario regionale e dell'Ulss 3, ricevendo da subito la massima disponibilità e collaborazione. È importante che i nostri cittadini, che risiedono in un territorio di confine tra due aziende, possano fare riferimento alle strutture ospedaliere dell'Ulss 6 alcune delle quali, come ad esempio l'ospedale di Piove di Sacco, sono a pochi chilometri di distanza. La convenzione costituisce un grande salto qualitativo nella fruizione dei servizi sanitari a favore soprattutto delle persone che faticano negli spostamenti, oltre a un ventaglio di possibilità di visite mediche molto più ampio».