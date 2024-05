Alla Vogalonga i vogatori sono ormai il 10%: tradizione o turismo?

Si è tenuta domenica la 48esima Vogalonga, nel solito tripudio di colori: 7500 partecipanti, 2000 imbarcazioni, 29 nazioni. Una festa, caratterizzata quest'anno da qualche imprevisto (un dragonboat rovesciato, con 20 persone soccorse) ma filata liscia. Eppure, al termine dell'evento e della consegna dei premi, come ormai accade da qualche anno serpeggia in Laguna un dubbio: la Vogalonga è ancora una festa dei veneziani?

«Più rematori (seduti) che vogatori (in piedi, alla veneta). Più tedeschi che veneziani (nell'edizione 2024) e più moto ondoso di quando venne creata come forma di protesta contro il moto ondoso. Chiamiamola "Remalonga" e che continui pure negli anni a venire, ma con un nome che rifletta la realtà attuale anziché evocare ciò che non è più» ha scritto sui suoi profili social, il consigliere comunale d'opposizione, e attivista del gruppo 25 aprile, Marco Gasparinetti. Kayak, canoe, dragonboat... Al di là della provocazione, il trend prosegue da anni e i numeri citati sono confermati dal Comune di Venezia, che ha spiegato, celebrando l'evento: «la nazione straniera con più iscritti è stata la Germania, con oltre 1500 rematori, seguita da Francia e Ungheria. L’Australia e gli Stati Uniti sono state invece le nazioni extraeuropee con più partecipanti. Tra le imbarcazioni di voga alla veneta presenti, che rappresentano circa il 10% del totale, si contano anche 15 equipaggi stranieri: 7 francesi, 2 dagli USA e dalla Germania, 1 dalla Gran Bretagna, dalla Croazia, dalla Svizzera e dall’Algeria». Considerando quindi 200 equipaggi di vogatori alla veneta, e il fatto che molti di questi sono composti da persone che arrivano da fuori città, i veneziani partecipanti, su 7500 persone, si possono stimare più o meno in un migliaio. Calo demografico? Non solo.

«Noi siamo sempre meno, questo è certo - ammette Luisa Conventi della società Settemari - ma è anche vero che ormai da un decennio tanti di noi scelgono di non farla. Perché a Venezia si voga in piedi, guardando in avanti? Per poter manovrare e dirigere. Negli ultimi anni sta diventano sempre più caotico». Le fa eco Lucio Conz, dei canottieri della Giudecca: «è ovvio che la coesistenza tra la voga alla veneta e quella all'inglese, che mal si confà all'ambiente lagunare, finisce per allontanare alcuni vogatori locali. Ormai è diventata una kermesse turistica, bellissima da fare, lo riconosco, ma ha perso la sua natura. Il problema del moto ondoso è ancora lì, non siamo riusciti a fare informazione, da quel punto di vista abbiamo fallito». Negli ultimi due anni iI 20% dei proventi della manifestazione sono stati destinati a finanziare una ricerca universitaria sul contenimento del moto ondoso, una scelta positiva e importante, secondo Conz.

Il trend di sussegue da anni, e Conventi si chiede perché non apportare dei piccoli correttivi: «Noi quest'anno l'abbiamo fatta senza essere iscritti, perché i posti erano già esauriti. Si potrebbe dare la priorità a chi voga alla veneta, poi se resta posto aprire eventualmente agli altri, e prevedere partenze scaglionate in base al tipo di conduzione e ai numeri. Non sembra difficile, ma pare che bloccare i canali fino al pomeriggio, come si faceva qualche tempo fa, oggi non si voglia più fare». La coesistenza tra l'economia turistica e la vita cittadina diventa impossibile anche nel giorno della Vogalonga? Le opinioni divergono, ma l'allarme silenzioso appare ormai lanciato.