Vogalonga, partecipanti esentati dal contributo d'accesso: approvata la delibera

La Giunta comunale di Venezia comunica di aver approvato su proposta dell’assessore al Bilancio, nella sua ultima seduta la delibera che riconosce esenzione dall'applicazione del contributo di accesso per i membri degli equipaggi dei partecipanti alla Vogalonga per le giornate del 18 e 19 maggio prossimi: proprio il 19 maggio si terrà la storica regata di carattere ludico-motorio e amatoriale.

La decisione, la prima in questo senso dal 25 aprile, primo giorno di introduzione del "ticket", è stata presa in conformità a quanto decretato dal regolamento di istituzione del contributo. «Il regolamento puntualizza che sono esentati dal pagamento del contributo di accesso i partecipanti a manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale individuate con deliberazione di giunta – spiega l’assessore al Bilancio – La Vogalonga è una delle più importanti manifestazioni sportive e tradizionali della città, e inoltre è un evento che gode del patrocinio del Coni, della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa e Kayak». Il regolamento prevede, in automatico, l'esenzione per i partecipanti a manifestazioni sportive riconosciute dal Coni, ma non per eventi come la Vogalonga, motivo per cui la giunta ha deliberato l'esenzione per tutto il weekend.

La Vogalonga, vogata non competitiva, è una manifestazione aperta a tutti gli appassionati del remo che si snoda su un percorso di oltre 30 km con partenza dal Bacino di San Marco ed arrivo in Canal Grande toccando le isole della Laguna Nord. La manifestazione è realizzata da un comitato che la organizza senza scopo di lucro, sin dal 1976, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e il consapevole rispetto della natura e della cultura della città di Venezia, di mantenere viva una tradizione storica e sportiva, di promuovere la cultura della voga e i temi della sostenibilità ambientale.

Nel tempo è diventata manifestazione conosciuta in tutto il Mondo, che vede la partecipazione di circa 2.000 imbarcazioni con 8.000 vogatori, di cui oltre il 50 % provenienti dall’estero, e un ulteriore 25% da fuori Regione: persone che, se non dormiranno in un hotel dentro il comune di Venezia, potranno beneficiare dell'esenzione straordinaria.