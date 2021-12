Minacce e imprecazioni con il coltello, fermato con lo spray al peperoncino

Urla e imprecazioni brandendo un coltello da cucina dal terrazzo di casa. Ieri gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato sono dovuti intervenire verso l'ora di pranzo in via Trieste a Marghera per cercare di riportare la calma e fermare un uomo, un cittadino marocchino di 38 anni che in preda al delirio ha spaventato tutto il vicinato. Minacce, lancio di oggetti dal balcone, l'uomo urlava frasi contro il Vaticano brandendo un coltello e dicendo di essere un califfo. I vicini vedendo che aveva l'arma da taglio hanno chiamato il 113.

Gli agenti sono entrati nell'appartamento al civico 235 dopo aver rintracciato il fratello. Il 38enne allora si è scaraventato contro i poliziotti e quelli lo hanno tenuto a bada con dello spray al peperoncino. Sul posto il Suem 118 che ha preso in cura l'uomo trasferendolo all'ospedale.