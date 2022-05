Volantini "49.999", tapezzata la città

È nuova la forma ma è già conosciuto il messaggio che il volantino con il numero "49.999", apparso ieri tutto il centro storico veneziano, ha voluto lanciare. I residenti stanno per scendere sotto quota 50 mila, una calo continuo su cui associazioni, gruppi cittadini e parte della politica continuano a voler tenere alta l'attenzione. L'intento è stato ancora una volta quello di sottolineare, con un messaggio a impatto immediato, il pericolo che venga a mancare il ricambio generazionale di veneziani in laguna, e che, se non dovessero resistere neppure gli studenti con il loro saldo positivo a dare un apporto ai residenti, gli unici interessati a vivere sporadicamente la città restino i turisti

Non sono noti gli autori dell'iniziativa, anche se negli anni sono stati installati accanto a quello storico della farmacia in campo San Bortolo altri contatori a monitorare il fenomeno dello spopolamento. Niente manifestazioni, cortei in maschera, appelli e cartelli questa volta. Un numero stampato in un foglio e diffuso nei punti più frequentati della città che suona come un monito: avanti di questo passo cittadini a Venezia ne restaano sempre meno. Assieme ai residenti se ne va la parte più "viva" della città.