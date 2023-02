"AAA cercasi", i volantini di un coordinamento in ogni angolo della città

Qualche giorno fa i primi messaggi affissi in ogni angolo della città: "AAA cercasi un sindaco di Venezia che vive a Venezia". Semplici volantini di un coordinamento che si presenta con il nome "C 16 A", parla di una prima fase di comunicazione alla quale ne seguiranno altre, e che al momento agisce in forma praticamente anonima, pur promettendo a breve una conferenza di presentazione per svelare chi ci sia dietro l'iniziativa e quali siano gli obbiettivi.

Nel frattempo, trascorsi due giorni dal primo messaggio diffuso tappezzando cabine, imbarcaderi, mura e impalcature di piccoli manifesti, è apparso giovedì un nuovo volantino: "AAA cercasi locatori con la mano sul cuore e non solo sul portafoglio". Frasi corte su temi sensibili e molto dibattuti in città, come quello della casa, che forse nascondono richieste d'attenzione, stimolano una sensibilizzazione, sicuramente sollecitano una riflessione.

«Siamo alla fase due», forse ad ogni nuovo volantino affisso ne corrisponde una. Ma al momento non è dato sapere quante saranno e quando gli autori si sveleranno, spiegando cosa ci sia dietro alla loro opera, se una proposta, una protesta, forse la presentazione di un nuovo gruppo politico o di un nuovo comitato cittadino. In passato non sono mancate forme satiriche di rappresentazione della realtà con questa modalità dell'affissione in forma anonima di immagini o vignette, sempre per colpire l'attenzione di chi abita o vive Venezia. Sui social invece ci sono gruppi ormai conosciuti che ironizzano sui titoli dei giornali suscitando ilarità ma anche interesse e provocando in maniera tagliente per ottenere commenti e creare dibattiti virtuali.