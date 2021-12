​Un volantino in più lingue per convincere le badanti dell’Est a vaccinarsi

Un appello a vaccinarsi tradotto in inglese, romeno/moldavo, russo e ucraino: è l’iniziativa con cui i sindacati dei pensionati di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil del Veneto si rivolgono alle assistenti familiari che nella nostra regione accudiscono anziani non autosufficienti. Il problema è noto e preoccupante: moltissime badanti, provenienti soprattutto dall’Est Europa, non sono vaccinate oppure lo sono, ma con sieri non riconosciuti da nessuna agenzia del farmaco (Sputnik o Sinovac). Adesso potrebbero comunque fare la terza dose.

Un problema rilevante, considerando che si stima che solo le "badanti” dell’Est che lavorano in Veneto sono circa 50 mila. Così, attraverso un volantino scritto anche in alfabeto cirillico, i sindacati spiegano in modo semplice e sintetico i vantaggi della vaccinazione, rimarcando che è gratuita e che permette di ottenere il green pass. «Nel nostro appello ricordiamo anche che senza green pass non è possibile lavorare, come stabilito dal governo - sottolineano Elena Di Gregorio (Spi Cgil), Tina Cupani (Fnp Cisl) e Debora Rocco (Uilp Uil) -. Il vaccino, inoltre, è fondamentale anche per tutelare la loro salute. Vorremmo invertire in qualche modo una tendenza soprattutto culturale, che relega i Paesi dell’Est agli ultimi posti in Europa per percentuali di immunizzati».

Per i sindacati «è necessario avviare una campagna di informazione, anche alla luce della recente decisione del ministero della Salute che le persone vaccinate all’estero con vaccino non autorizzato Ema, possono ricevere la dose booster, Pfizer o Moderna, a partire da 28 giorni fino a 6 mesi dal ciclo primario». «Rinnoviamo - concludono - la nostra richiesta alla Regione affinché avvii una capillare campagna di sensibilizzazione nei confronti delle assistenti familiari».