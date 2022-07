Meno disservizi all'aeroporto di Venezia

Sono in lieve miglioramento gli indicatori relativi ai servizi aeroportuali. A fare il punto della situazione è la società Save, che ha comunicato i dati della settimana dal 18 al 24 luglio, durante la quale il Marco Polo ha gestito 246.983 passeggeri (l’85% del volume registrato nella terza settimana di luglio 2019). In questo periodo i voli complessivi, tra arrivi e partenze, sono stati 1.692, di cui l’1,6% cancellato; nelle settimane precedenti, invece, la media delle cancellazioni era stata del 2%.

Più regolarità anche su altri fronti: il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 7 minuti, contro i 10 della settimana 11-17 luglio. Per quanto riguarda i tempi di riconsegna bagagli, la media è stata di 24 minuti per la consegna del primo bagaglio e 34 minuti per l’ultimo (un minuto in meno in entrambi i casi rispetto alla settimana 11-17 luglio). I bagagli “disguidati” in arrivo al Marco Polo (valigie spedite in ritardo da altri scali o erroneamente inviate a Venezia) sono stati 1.189, in diminuzione del 30,5%. Questo dato, insieme all’alto numero di bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione (1.634 nella settimana in esame), ha determinato una riduzione del 47% dei bagagli ancora stoccati in aeroporto.

Save, infine, fa una precisazione sui recenti dati elaboratori da Eurocontrol per cui l’aeroporto di Venezia sarebbe stato il più soggetto a cancellazioni di voli in Italia nella settimana dal 17 al 23 luglio: «Per il Marco Polo, Eurocontrol comprende nelle sue statistiche anche voli privati che, in considerazione del loro elevato volume a Venezia, sono gestiti da Assoclearance, a differenza di quanto avviene in aeroporti dove questo segmento di traffico ha minor rilevanza. Si tratta di un traffico particolarmente suscettibile a variazioni di programmazione e a cancellazioni, da qui le ricadute sul traffico generale dell’aeroporto».