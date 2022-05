Ripartono i voli di Delta Air Lines per New York e Atlanta

La compagnia aerea Delta Air Lines torna a effettuare collegamenti diretti tra Venezia e gli Stati Uniti. Il 6 maggio riprenderà il volo non-stop per New York, a cui si aggiungerà quello per Atlanta a partire dal 27 maggio. Dai due hub statunitensi, i passeggeri potranno volare in coincidenza verso più di 140 destinazioni negli Usa.

Un'operazione che, secondo Nicolas Ferri di Delta, conferma «i forti legami tra Venezia, la sua regione e gli Stati Uniti. L'Italia - aggiunge - è sempre stata una delle destinazioni europee più popolari per i nostri passeggeri e la tendenza sembra destinata a continuare questa estate». Tanto che i dati delle prenotazioni sono «veramente positivi». D'altra parte prima della pandemia, nel 2019, la città di Venezia aveva registrato quasi 850mila presenze di turisti statunitensi. Per il direttore commerciale della società Save, Camillo Bozzolo, «Delta Air Lines è un partner fondamentale per il nostro aeroporto e il nostro bacino di utenza».

Voli per New York

Delta opererà inizialmente un collegamento cinque volte a settimana da Venezia a New York, che diventerà quotidiano a giugno. Il volo sarà operato con un Boeing 767-300, offrirà un totale di 3.024 posti settimanali durante i mesi di punta estivi e garantirà ai passeggeri coincidenze oltre New York-JFK verso popolari destinazioni statunitensi, tra cui Los Angeles, Miami, Boston, San Francisco e Chicago. I voli, congeniali per quanto riguarda gli orari, includono la gamma completa dei servizi di bordo Delta, tra cui pasti, bevande, intrattenimento in volo e messaggistica mobile.

Voli per Atlanta

A partire dal 27 maggio, Delta collegherà quotidianamente Venezia con Atlanta. Grazie alle comode coincidenze dal più grande hub statunitense di Delta, i passeggeri potranno raggiungere tutti gli angoli degli Stati Uniti, fra cui destinazioni in Florida e California che si stanno rivelando le più popolari. I voli saranno operati con un Boeing 767-300 che offre 3.024 posti settimanali. I voli includono i pasti e l'intrattenimento a bordo.