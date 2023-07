FlyOne attiva il nuovo collegamento aereo tra Venezia e Chisinau

La sera di giovedì 13 luglio l’aeroporto di Venezia ha accolto il primo volo da Chisinau della compagnia aerea moldava FlyOne. Si tratta di una linea importante per gli scambi tra Italia e Moldavia e in particolare per il cosiddetto traffico Vfr (Visit friends and relatives), ovvero quello costituito da lavoratori stranieri che tornano nel proprio paese di origine per visitare amici o parenti. Inoltre, offre al nostro territorio l'opportunità di visitare e scoprire la cultura e le ricche tradizioni della Repubblica di Moldavia.

I voli da/per Chisinau, operativi tutto l’anno, vengono effettuati due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, secondo il seguente orario: giovedì, Chisinau (KIV) 20:10 - Venezia (VCE) 21:15, Venezia (VCE) 22:15 - Chi?in?u (KIV) 01:40; lunedì, Chisinau (KIV) 05:10 - Venezia (VCE) 6:20, Venezia (VCE) 7:20 - Chisinau (KIV) 10:30. I prezzi partono da 93 euro a tratta, tasse incluse.

La compagnia FlyOne è stata fondata nel 2016 e in poco tempo si è affermata come uno dei vettori leader della Moldavia. Nel corso degli anni, si è classificata nella lista top 10 delle "compagnie più puntuali" secondo la categoria Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Nel 2022, ha trasportato oltre 1 milione di passeggeri e avviato 6 nuove destinazioni.