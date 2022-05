Cresce la voglia di Stati Uniti, voli Venezia-New York pieni all'80%

Oltre 790 mila passeggeri sono volati al Marco Polo di Venezia nel mese di aprile, circa il 18% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, quando nello scalo lagunare erano transitati 971 mila viaggiatori. Se i numeri non sono ancora vicini a quelli del periodo pre-pandemico, il trend di crescita costante registrato allo scalo di Tessera fa ben sperare che la situazione possa tornare alla completa normalità nel corso del 2023.

L'aeroporto lagunare ha patito non poco, in particolar modo lo scorso anno, l'assenza dei voli internazionali, molti dei quali hanno progressivamente cominciato a tornare operativi nelle ultime settimane, dimostrando da subito le proprie "potenzialità". Una delle mete più calde oltreoceano, in particolare, è New York: da quando sono state riattivate le rotte per gli aeroporti Newark e JFK, sono state registrate punte di rimpimento dei voli anche superiori all'80%. Altra meta storicamente molto battuta è Dubai, «che opera già da luglio dell'anno scorso e ha il vantaggio di ospitare l'Expo», ha spiegato il direttore commerciale di Save, Camillo Bozzolo.

Una spinta significativa alla ripresa dei voli oltreoceano è garantita anche dalla riattivazione, nelle ultime settimane, dei voli per Toronto e Montreal, operati dal vettore di bandiera canadese, Air Canada. Le due rotte, presentate oggi alla stampa, volano rispettivamente con una frequenza di tre e due voli alla settimana fino al termine di ottobre. Sono operati con Airbus A330-300, che possono ospitare fino a 297 passeggeri e offrono tre classi di servizio: economy, premium economy e signature class. «Il ritorno del vettore a Venezia - ha spiegato Bozzolo - è un’ulteriore conferma della ripresa dei flussi di traffico tra il nostro territorio e il Canada. L’introduzione dell’aeromobile Airbus 330 costituisce un riconoscimento della centralità del Marco Polo nel network della compagnia aerea, sia nel segmento turistico che business».

Se l'offerta di voli internazionali si sta via via completando, mancano ancora i collegamenti verso Doha (Qatar) e Seoul (Corea del Sud), mentre è sicuro che per quest'anno non sarà operato il volo su Chicago, per la mancanza di Boeing 787.

In generale, dall'aeroporto veneziano sono operati meno voli rispetto al passato, ma con aeromobili con un capienza maggiore: easyJet ha ridimensionato la base lagunare passando da 6 a 3 aeromobili con capienza media da 150 posti, ma nel frattempo c'è stata l'apertura della base Ryanair con tre nuovi aerei e quella di Wizz Air, con due nuovi aeromobili, capaci di trasportare 200 viaggiatori. «Per questo motivo, - ha concluso Bozzolo - abbiamo meno voli, ma con molta più capacità, quindi i coefficienti di riempimento sono in linea con quelli del 2019».