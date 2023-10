Ubriachi fradici molestano equipaggio e passeggeri: pilota cambia rotta e atterra a Venezia

I fatti risalgono a mercoledì. Un volo diretto da Dalaman, in Turchia, a Liverpool, in Inghilterra, è stato dirottato all'aeroporto Marco Polo di Venezia su decisione del comandante a causa del comportamento aggressivo di tre passeggeri a bordo, poi presi in consegna dalla polizia di frontiera lagunare.

Due uomini e una donna britannici, come accertato dalle forze dell'ordine, avevano consumato un'intera bottiglia di superalcolico, acquistata presso un negozio dello scalo turco, prima della partenza. Si trovavano quindi in condizione di forte alterazione alcolica, quando hanno cominciato a molestare i passeggeri e il personale di bordo. Il comportamento dei tre soggetti violava apertamente le norme di comportamento previste dal Piano nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, secondo cui «non è consentito intraprendere il viaggio aereo in stato di ebbrezza».

Il comandante dell'aereo ha la facoltà di decidere l'atterraggio in uno scalo differente nel caso di minacce o possibili pericoli per le persone a bordo, per questo ha avvisato la polizia di frontiera, alla quale sono stati consegnati i tre facinorosi: C.S.L. di 59 anni, S.I.M. di 40, e W.G. di 55. Il volo è quindi ripartito per giungere alla destinazione prevista. I britannici, posti in stato di respingimento, sono stati trattenuti fino al ripristino di facoltà psicofisiche idonee al volo, e quindi reimbarcati su voli di linea diretti nel Regno Unito.