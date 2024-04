Volo militare urgente da Pescara a Venezia per uomo in pericolo vita

Un uomo di 45 anni, ricoverato presso l'ospedale SS. Annunziata di Chieti, bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato in aereo nella notte da Pescara a Venezia a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica militare, per il successivo ricovero presso l'unità operativa di Cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova.

Per il volo-ambulanza, richiesto dalla prefettura di Chieti, «è stato impiegato un equipaggio e un velivolo del 31° Stormo di Ciampino», spiega l'Aeronautica Militare. Si tratta di uno dei reparti di volo della forza armata che assicura 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni.

Il volo d'urgenza è stato immediatamente disposto e coordinato dalla sala operativa dell'Aeronautica militare, che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l'ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza in varie basi, per questo genere di necessità.