Air Europa collega Venezia e Madrid con due voli giornalieri

A partire da oggi, Air Europa riprende i collegamenti quotidiani tra l'aeroporto di Venezia e quello di Madrid Barajas, il principale della penisola iberica. Dal Marco Polo partiranno due voli, uno alle 10.45 (con arrivo 13.25) e l'altro alle 18.40 (con arrivo alle 21.20); dalla capitale spagnola, invece, gli aeromobili si alzeranno in volo alle 7.20 (arrivo 9.45) e alle 15.15 (arrivo alle 17.40).

Il ritorno del doppio volo giornaliero «aumenta di oltre il 30% l'offerta complessiva di posti tra le due città, garantendo una maggiore flessibilità nelle soluzioni di viaggio verso la Spagna e verso il resto del network intercontinentale», spiega Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation di Save. Secondo le stime, precisa, «ci permetterà di raggiungere oltre 250mila passeggeri annui verso il sud America, superando il record storico del 2019. I loro voli rafforzeranno i legami economici, nonché i flussi turistici provenienti dal nostro bacino di utenza».

«Il ripristino di questa rotta conferma Air Europa quale uno dei principali vettori di riferimento per i collegamenti tra l’Europa e le Americhe - afferma Renato Scaffidi, country manager Italia di Air Europa -. Da oggi abbiamo ripreso i collegamenti garantendo ai passeggeri in partenza da Venezia due frequenze giornaliere verso Madrid per proseguire verso la Spagna ed Isole. Siamo molto felici di essere riusciti a ripristinare le operazioni dall’aeroporto di Venezia che pre-pandemia aveva dato ottimi risultati».