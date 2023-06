Un nuovo volo per Smirne dall'aeroporto di Venezia

A partire dal 4 giugno 2023 un nuovo volo collega l'aeroporto Marco Polo di Venezia con la città di Smirne, in Turchia. Ad effettuarlo è la compagnia SunExpress, joint venture tra la tedesca Lufthansa e la Turkish Airlines, con con due voli settimanali, di mercoledì e di domenica. A Smirne è possibile usufruire dei voli in collegamento verso 9 destinazioni in Turchia: Adana, Antalya, Diyarbak?r, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Mardin, Samsun, Van.

L'annuncio è di Peter Glade, direttore commerciale di SunExpress: «È difficile superare l'Italia per la raffinatezza della cucina e il patrimonio culturale - spiega - ma i nostri ospiti dall'Italia possono ora cogliere le opportunità che Smirne, definita la “'Perla dell'Egeo”, ha da offrire. E possono arrivarci direttamente con la migliore compagnia aerea leisure del mondo». Soddisfatto anche Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save, che gestisce lo scalo di Tessera. «Siamo molto felici dell’arrivo della nuova compagnia SunExpress all’aeroporto di Venezia, che integra l’offerta del Marco Polo sulla Turchia», dichiara.

Nell’attuale stagione estiva SunExpress ha realizzato la sua più grande espansione di rotte e di rete, con 26 nuovi collegamenti e 5 nuove destinazioni, tra le quali Venezia. Città ricca di storia, Smirne deve la sua fama anche al sito archeologico di Efeso, patrimonio dell'umanità. C'è anche una app (Visit Izmir), sviluppato proprio con il supporto della compagnia aerea, che permette di conoscere le attrazioni e le offerte della città attraverso itinerari turistici e culturali.