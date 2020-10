Volotea annuncia il nuovo volo da Venezia a Napoli

Un nuovo volo collegherà Venezia a Napoli. Ad annunciarlo è stata oggi la compagnia low cost Volotea, che porta così a a 36 i collegamenti presso lo scalo veneziano, 10 in Italia e 26 all’estero. La nuova rotta decollerà il 19 novembre con 4 frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica) per un totale di 33.900 posti in vendita. Durante il periodo di più intenso traffico, dal 17 dicembre all’11 gennaio, la frequenza del nuovo collegamento per la Campania aumenterà fino a diventare giornaliera. Per tutto il 2021, invece, la rotta sarà operata 6 giorni su 7.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Volotea: nuovo volo Venezia-Napoli

«Siamo davvero felici - ha commentato Valeria Rebasti di Volotea - di lanciare questa nuova rotta alla volta di Napoli che, oltre a offrire una nuova opportunità di viaggio per tutti i nostri passeggeri veneti, rappresenta un segnale estremamente positivo per il mercato. Volotea continua a concretizzare i suoi piani di investimento in Italia, supportandone il tessuto economico. Vogliamo offrire ai nostri passeggeri collegamenti tra città di medie e piccole dimensioni all’insegna della massima sicurezza e flessibilità».