Volotea annuncia la nuova rotta fra Venezia e Tolosa

Novità a Venezia per Volotea, compagnia aerea low-cost, che annuncia oggi un nuovo collegamento: dal 4 aprile 2024 sarà possibile volare tra l'aeroporto lagunare e Tolosa, con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica, e un’offerta complessiva di circa 13.600 posti in vendita. Il vettore rafforza, così, la sua presenza al Marco Polo per il 2024, con 22 destinazioni, 7 domestiche e 15 internazionali, e un +16% in termini di capacità rispetto al 2023.

«A partire dalla prossima primavera - commenta Valeria Rebasti, international market director di Volotea - accorceremo ancora di più le distanze tra Venezia e la Francia. Con questo nuovo collegamento, non solo i turisti veneti potranno viaggiare facilmente verso Tolosa, la “città rossa” del sud della Francia, ma allo stesso modo, tutti i viaggiatori di Tolosa potranno organizzare un fine settimana in una delle città italiane più famose e romantiche al mondo».

Venezia fu scelta nel 2012 come prima base operativa europea di Volotea, che a oggi ha operato 59mila voli e trasportato 6,6 milioni di passeggeri. In totale sono 22 le destinazioni raggiungibili con Volotea da Venezia nel 2024, 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 2 in Spagna (Asturie e Bilbao), 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa – Novità 2024) e 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante).