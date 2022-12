I carabinieri trovano un carico di 400 chili di vongole non regolari

I controlli dei carabinieri sulla pesca abusiva nell'area veneziana hanno portato, nei giorni scorsi, a scoprire un carico di 400 chili di vongole non tracciate. L'operazione è stata effettuata dall'equipaggio della motovedetta di Chioggia, impegnato nei controlli straordinari in vista del Natale (e quindi dell'aumento della richiesta di pesce da parte dei ristoranti, tipica del periodo).

Tra le varie ispezioni alle imbarcazioni ormeggiate, in una di queste, in località Alberoni al Lido di Venezia, hanno trovato sul ponte di coperta 28 ceste contenenti in tutto 800 chili di vongole della specie "chamelea gallina". Solo metà del prodotto era regolare, con i necessari documenti di tracciabilità. Il resto (per un valore commerciale finale di circa 2mila euro) è risultato non a norma e senza informazioni relative alla zona di pesca. Così le vongole sono state sottoposte a sequestro e, poiché ancora vive, rigettate nelle acque lagunari. Il comandante dell'imbarcazione ha ricevuto una multa di 2mila euro.

Altri controlli, nella zona tra Chioggia e Sottomarina, si sono concentrate sul gioco d'azzardo. Nel pomeriggio di ieri i militari del Nucleo radiomobile hanno ispezionato vari bar, verificando che fossero rispettate le regole relative all'utilizzo delle slot machine. Una violazione è stata riscontrata all'interno di un locale di Sottomarina, dove tre macchinette erano accese alle ore 14 nonostante la legge regionale imponga lo spegnimento dalle 13 alle 15. Di conseguenza il titolare del bar è stato multato per un totale di 1500 euro (500 per ciascun apparecchio).