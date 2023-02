Sequestrati 2.300 chili di vongole non tracciabili

La guardia di finanza di Chioggia ha sequestrato, nelle scorse ore, 2.300 chili di vongole della specie “venus gallina”, senza alcuna attestazione sanitaria necessaria per la prevista tracciabilita? del prodotto ittico.

I militari della sezione operativa navale hanno intercettato il carico di molluschi a bordo di un furgone nel territorio di Cavanella d’Adige, frazione della città clodiense. Il prodotto ittico, sottoposto prima a sequestro, è stato rigettato in mare, visto che risultava ancora vitale. L’azione ispettiva del dispositivo navale della guardia di finanza - si legge in una nota delle fiamme gialle - ha consentito di tutelare la salute dei consumatori in relazione ai potenziali rischi derivanti da prodotti ittici sprovvisti della necessaria documentazione atta a garantire la piena osservanza delle prescrizioni sanitarie e di tracciabilita? previste dalla normativa di settore».