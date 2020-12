Sequestrate a Chioggia oltre 2 tonnellate di vongole

Pescavano a bordo di barche con potenti motori fuori bordo, poi riversavano il frutto delle battute su un motopeschereccio senza equipaggio, che stazionava in una zona di basso fondale, in prossimità del Comune di Chioggia. A scoprire lo stratagemma sono stati i militari della guardia di finanza nella notte tra sabato e domenica, mentre erano impegnati in un servizio mirato alla repressione della raccolta abusiva di molluschi bivalevi nella laguna di Venezia.

La tecnica adottata dall'armatore permetteva di conservare il pescato lontano da occhi indiscreti e rientrare a Chioggia con le imbarcazioni vuote e di conseguenza senza il rischio di essere sanzionato. I finanzieri, nel corso dell'operazione, hanno appurato l'attività di pesca e il successivo trasbordo e proceduto di conseguenza con il sequestro di 2100 chili di vongole, ancora vitali, poi rigettate in acqua. Al pescatore, invece, sono state contestate delle sanzioni per attività illecita pari a 2mila euro.