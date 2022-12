Pranzi e cenoni di Natale, sequestrati 1.500 chili di vongole

Proseguono in maniera serrata i controlli dei carabinieri, in vista del Natale, per tutelare quei cittadini che pranzeranno nei tanti ristoranti della zona di Chioggia o che acquisteranno prodotto ittico per i cenoni.

Nella giornata di mercoledì, tra Chioggia e Porto Peschereccio di Scardovari, i militari dell’Arma hanno ispezionato alcuni motopesca appena rientrati in porto, sanzionando tre comandanti di imbarcazioni che avevano appena pescato diversi chili di molluschi bivalvi vivi privi del documento di registrazione necessario per attestarne la provenienza e assicurarne la tracciabilità di filiera. A bordo delle tre unità da pesca multate, adagiati sul ponte di coperta sono stati trovati molti sacchi di vongole di mare: sulla prima 700 chili, sulla seconda 500 e sulla terza barca 300. Il tutto non tracciato e senza documenti di accompagnamento. Complessivamente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 1.500 chili di vongole di mare, togliendole così dal circuito illecito di vendita, e, poiché i molluschi erano ancora vivi, sono stati rigettati nelle acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale. Il prodotto ittico sequestrato corrisponde ad un valore commerciale al consumatore finale stimato in 7.500 euro. Per ogni comandante delle imbarcazioni è stata staccata una sanzione pari a 2mila euro.