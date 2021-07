Autostrade, primo esodo estivo nel fine settimana

Si va verso un fine settimana di traffico consistente sulle autostrade. Le giornate più delicate saranno probabilmente venerdì e sabato, con previsioni da bollino rosso per traffico potenzialmente critico sulla A4, in particolare in direzione Trieste. Domenica invece, sempre in direzione del litorale, bollino giallo per traffico intenso, che potrebbe prolungarsi fino a lunedì per gli ultimi rientri e la ripresa del traffico feriale.

Previsioni del primo weekend di esodo

Già a partire domani, venerdì 30 luglio, è previsto traffico intenso sulla tangenziale di Mestre e sulla A4 in direzione Trieste. Traffico sostenuto, invece, in direzione opposta. Condizioni di criticità si potrebbero verificare a partire dal pomeriggio/sera con possibili code alla barriera del Lisert. Per sabato 31 luglio i transiti si intensificheranno con possibili code in entrambe le direttrici della A4 in prossimità degli svincoli che servono le località balneari del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Rallentamenti si potrebbero verificare anche sulla A23 in direzione Nodo di Palmanova. Situazione fotocopia si dovrebbe verificare nel corso della mattinata e del pomeriggio di domenica 1° agosto. Il piano della viabilità estiva di Autovie prevede l’adozione di due protocolli operativi per la gestione delle criticità: il primo è il by pass A27-A28 in caso di lunghe code sulla tratta Mestre – Portogruaro; il secondo è la deviazione dei flussi veicolari al casello di Villesse per i veicoli diretti in Slovenia e Croazia in caso di incolonnamenti alla Barriera del Lisert. Incolonnamenti, nelle fasi più critiche dell’esodo, saranno possibili anche nel tratto tra Padova Est e il Bivio con la A57 in direzione Trieste-Venezia e alla barriera di Mestre.

Piano di gestione

Concessioni Autostradali Venete - che ha in gestione il Passante di Mestre, parte della tangenziale e la A4 tra Padova e Mestre - attiverà un piano apposito: potenziamento del personale in servizio, attività per la scorrevolezza del traffico e maggiore reattività in caso di emergenze. Altrettanto farà Autovie venete, che invece gestisce la A4 tra Mestre e Trieste e attiverà una una task force di 180 persone per far fronte a una previsione di quasi 180 mila veicoli nella sola giornata di sabato 31 luglio. Per il primo weekend da “traffico critico” è previsto il potenziamento del servizio degli ausiliari della viabilità, il rinforzo dell’apparato dell’esazione pedaggi e dei presidi tecnici in particolare alla barriera del Lisert, a Latisana, Villesse, San Donà, San Stino di Livenza e a Cessalto; due presidi sanitari a San Giorgio di Nogaro e a San Donà di Piave; tre presidi meccanici a San Stino, Latisana e San Giorgio di Nogaro; e il servizio di assistenza nei piazzali di stazione per incanalare il traffico nelle piste.

I weekend critici, secondo le previsioni di Autovie, sono quattro: 30-31 luglio; 6-7 agosto; 21 agosto; 28 agosto.

I dati del traffico

I dati del traffico in questi primi sette mesi del 2021 indicano che, complessivamente, sono ormai prossimi i livelli pre-pandemici. In particolare, a luglio l’incremento degli autoarticolati è di quasi il 2% rispetto al 2019 (+12% rispetto al 2020%). Con l’allentamento delle restrizioni e con l’avvio della stagione turistica anche i transiti dei veicoli leggeri hanno segnato un rialzo, pur in un quadro che rimane ancora mutevole. La forbice di differenza tra 2019 e 2021 si è progressivamente assottigliata di settimana in settimana e addirittura negli ultimi sette giorni si è realizzato il primo sorpasso (+1% rispetto alla settimana di riferimento di due anni fa).?Gli utenti della strada hanno comunque imparato a pianificare le partenze – scegliendo il giovedì o il venerdì - per non trovarsi imbottigliati nel traffico come nel passato. I volumi dei flussi veicolari nel weekend dal 26 giugno al 24 luglio, infatti, registrano ancora un gap rispetto al 2019 (- 5% nelle giornate di sabato e – 4% nelle giornate di domenica). Su queste percentuali pesano in maniera sostanziale i transiti alla barriera del Lisert (-14%). I vacanzieri scelgono di meno per ora le destinazioni oltre confine, Slovenia e Croazia, mentre molto gettonate risultano le località di mare, soprattutto quelle della costa veneta (Caorle e Jesolo) con un aumento dei passaggi ai caselli di Meolo (+17% rispetto al 2019) e Cessalto (+19%), sempre più utilizzati come alternativa a San Donà (-1%) e San Stino (-6%). Sostanzialmente in parità il dato che riguarda Latisana (Lignano e Bibione).