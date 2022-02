Pienone a Venezia per il fine settimana "grasso" del Carnevale

Venezia si è riempita di nuovo per l'ultimo fine settimana del Carnevale 2022, durante il quale sono state registrate quasi 200mila presenze in città, equamente suddivise tra sabato e domenica. Un fiume di gente che ha ricordato le folle del passato, prima della pandemia e prima della grande acqua alta del novembre 2019. Il periodo di festeggiamenti ha dato soddisfazioni, almeno in parte, a commercianti, ristoranti e alberghi. Dall'altra parte non mancano le critiche di chi, tra residenti e politica locale, reputa questi flussi troppo impattanti per la città, oltre che rischiosi sul piano sanitario.

Un weekend di festa per migliaia di famiglie che hanno partecipato ai tanti eventi diffusi, favoriti anche dal ponte scolastico che tiene le scuole chiuse fino a mercoledì prossimo. Il forte afflusso di sabato si è ripetuto nella soleggiata giornata di domenica, che nel momento di picco, nel primo pomeriggio, ha registrato 93mila presenze, di cui 22mila veneti, 29mila da fuori regione (Emilia Romagna e Friuli in primis) e 43mila stranieri da 152 nazioni differenti. Soprattutto francesi, inglesi, spagnoli e tedeschi, ma anche statunitensi.

I turisti si sono diretti in massa anche alle isole di Murano e Burano, raggiunte da aggiuntivi di Actv. Tram e autobus di collegamento tra Venezia e la terraferma si sono riempiti di passeggeri per tutto il giorno. I flussi sono stati monitorati dalla smart control room del Tronchetto, che in un paio di casi ha fatto intervenire il personale del Comune per gestire il traffico pedonale con l'istituzione di sensi unici. Allo stesso modo sono state coordinate le attività di pulizia di Veritas e le corse bis dei vaporetti. Il Carnevale ora si avvia alla conclusione con i festeggiamenti del 1° marzo, giorno del martedì grasso.