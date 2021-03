Zona rossa nel weekend, giallo e arancione rafforzato nei feriali: oggi il Governo decide

Una zona rossa estesa a tutta Italia nel weekend e una zona gialla e arancione rafforzata nei giorni feriali: queste le modifiche al Dpcm 2 marzo su cui sta ragionando il governo Draghi e che potrebbero arrivare già oggi e comunque entro venerdì 12 marzo, dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) di ieri e in attesa della riunione della cabina di regia, dell'esecutivo sull'emergenza coronavirus. Una decisione sulle misure è attesa per oggi e durerà fino a dopo Pasqua e Pasquetta. Lo riporta oggi Today.

Zona rossa nel weekend anche in Veneto

Ieri è stato il turno del Cts, che ha consegnato un documento al Governo dopo la richiesta di una nuova stretta arrivata con l'ultimo monitoraggio dell'Iss e del ministero. Il comitato, che in questi mesi di emergenza ha giocato anche un ruolo politico nelle proposte per il governo Conte, si schiera per il no al lockdown nazionale e totale ma invita l'esecutivo di Mario Draghi a muoversi in fretta sottolineando di aver proposto le stesse misure a gennaio quando l'inquilino di Palazzo Chigi era un altro. Le richieste:

limitare i contatti interpersonali tra le persone il più possibile inibendo le occasioni di incontro che favoriscono la circolazione del coronavirus

irrigidire le misure nella zona rossa, arancione e gialla aumentando anche i controlli sugli assembramenti

ristabilire il contact tracing potenziando il sequenziamento del virus per individuare più velocemente le varianti

introdurre il criterio dell'incidenza settimanale mandando le Regioni in zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti

introdurre i weekend in zona rossa o rossa rafforzata in tutta Italia.

Sarà la cabina di regia del Governo ora a riunirsi per valutare le misure da mettere in campo e portare all'attenzione delle Regioni per una condivisione. All'interno della maggioranza ci sono posizioni articolate tra "aperturisti" e "rigoristi" ed il premier Mario Draghi ieri ha invitato a «non perdere un attimo, non lasciare nulla di intentato, compiere scelte meditate, ma rapide. Questo non è il momento di dividerci».