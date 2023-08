Un caso di West Nile a Tombelle di Vigonovo

Un caso di infezione da West Nile a Tombelle nel Comune di Vigonovo: venerdì pomeriggio, 18 agosto, alcuni incaricati di Triveneta Multiservizi per l’Ulss 3 eseguiranno trattamenti di disinfestazione larvicida sulle aree pubbliche e “porta a porta” (tombini e caditoie in aree private). Lo riferisce il sindaco Luca Martello che ha disposto un'ordinanza dopo l'informativa del servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 3. Le vie interessate saranno via Padova nel tratto compreso tra via Tigli e via Montello, via Tigli, via Carlo Magno, via Toniolo, via Salici. Nelle stesse vie l’azienda incaricata provvederà a un trattamento adulticida dalle 23.50 fino a conclusione dell’operazione.

Prima del trattamento viene consigliato di raccogliere verdura e frutta negli orti pronte al consumo o di proteggere le piante con teli di plastica, di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri. Durante il trattamento chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d'aria. Dopo il trattamento pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini posti all'esterno. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida occorre lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Altre misure da osservare: evitare l'abbandono di contenitori dove potrebbe depositarsi acqua, svuotare quelli che ne avessero accumulata e tenere sgombri cortili e aree aperte da erba da sterpi e rifiuti, oltre a svuotare piscine e fontane, o eseguirvi trattamenti larvicidi. Cosa comporta la West Nile? Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nelle persone debilitate, invece, i sintomi possono essere più importanti. Il virus West Nile si trasmette dalla puntura delle zanzare comuni. Non ha una terapia specifica e in genere i sintomi regrediscono spontaneamente dopo qualche giorno, anche se possono durare qualche settimana. «Ci siamo attivati per comunicare sui tutti i canali informativi come sarà la disinfestazione e quali precauzioni prendere - afferma il sindaco Martello - è bene evitare ogni ristagno idrico che rappresenta un luogo a rischio di zanzare».