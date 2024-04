Decine di edifici imbrattati, denunciati due writer minorenni

Le prime denunce presentate dai proprietari degli edifici sono arrivate la scorsa estate. A distanza di qualche mese, la polizia locale di Jesolo è riuscita a individuare il presunto autore di numerose scritte su pareti di strutture sia pubbliche che private. Istituti scolastici, elementi d'arredo di parchi pubblici, bagni pubblici, il cimitero, abitazioni private, cabine elettriche, segnaletica stradale e autoveicoli in sosta: tutti presi di mira da un giovane writer, un 17enne della zona.

Nei giorni scorsi, il ragazzino è stato colto in flagrante dagli agenti mentre, insieme a un coetaneo, imbrattava una panchina del parco dedicato all'educazione stradale di via Toscanini. Nell'occasione sono state eseguite due perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei giovani, sequestrando svariato materiale per il writing, che si ritiene essere stato utilizzato per imbrattare decine di edifici a Jesolo. I due minori sono stati denunciati.

