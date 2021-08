Venezia, Zahra Ahmadi partirà nelle prossime ore dall'aeroporto di Kabul

«Zahra Ahmadi partirà nelle prossime ore per l’Italia. La attendiamo a Roma. Adesso tutti gli sforzi si concentrano per salvare Atefa Ghaafory». A riferirlo è stata l’eurodeputata Alessandra Moretti, che ha ricevuto la conferma dalle autorità italiane. «Zahra è riuscita finalmente a entrare nell’area militare dell’aeroporto di Kabul e sta per raggiungere il nostro paese». Sembra volgere così al lieto fine la vicenda della sorella di Hamed, ristoratore insediatosi da molti anni a Venezia, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello per portare in Italia la sorella».

«Questa mattina ho parlato con lei e in seguito con il fratello Hamed con cui in questi giorni siamo stati in costante contatto - dice Moretti - La mia apprensione e il mio lavoro adesso si concentrano su e per Atefa Ghaafory e il suo bambino. Dobbiamo cercare di portarla in salvo. Ribadisco l’urgenza di stabilire corridoi umanitari per salvare più donne e bambini possibile. Sappiamo con certezza che i talebani a dispetto degli annunci di notte vanno alla ricerca delle attiviste con una caccia casa per casa».