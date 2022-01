Zaia: «Accesso diretto per 150 mila over 50 non vaccinati»

«In Veneto ci sono 150 mila persone over 50 che devono ancora vaccinarsi: avranno la possibilità o di prenotarsi negli slot liberi oppure di approfittare dell'accesso libero già da oggi»: lo ha detto il presidente della Regione Luca Zaia durante il punto stampa odierno, in riferimento all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni a partire da febbraio. È il momento giusto di farlo anche perché, come ricordato dal governatore, «l'accesso al posto di lavoro può avvenire solo dopo 14 giorni dall'avvenuta vaccinazione». Nel frattempo la media regionale di persone vaccinate è dell'87,8%. Solo ieri sono state eseguite quasi 26 mila vaccinazioni in tutto il Veneto, di cui 22 mila booster (terze dosi).

Si è parlato anche di scuola, in un momento critico in cui anche i dirigenti scolastici hanno detto che la ripresa delle lezioni in presenza dovrebbe essere rinviata di due settimane: «In questo ambito è il caos - ha detto Zaia - dettato da un decreto che impone fasi di testing e contact tracing insostenibili. Prima delle vacanze la scuola aveva 2400 classi in quarantena, oltre ai docenti in quarantena, quelli in malattia e quelli non vaccinati. Inevitabilmente ci sono grosse difficoltà e io ho chiesto che sulla ripartenza delle scuole ci sia un parere da parte del comitato tecnico scientifico».